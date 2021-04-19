Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відвідав область Вайоц Дзор, що межує з Кельбаджарським районом Азербайджану. Тут, крім іншого, він планував вшанувати пам'ять загиблих у війні. Та один місцевий не дозволив цього зробити.

Через близькість регіону до зони бойових дій багато вірменських військових, які загинули в Нагірному Карабаху, родом саме звідти.

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Коли один з місцевих побачив, що Нікол Пашинян намагається покласти квіти до могили його родича, то виступив категорично проти такого жесту прем'єра.

Ви не маєте нічого спільного з могилою мого брата. Це могила мого брата, я маю на це право, я не дозволю вам,

– заявив чоловік.

Згодом Пашинян намагався поговорити з цим чоловіком, але він дорікнув, що владні структури ані трохи не допомогли знайти тіло загиблого, навпаки – лише завадили.

Самому прем'єру потім повідомили, що загиблим, до могили якого він підходив, є чоловік сестри цього місцевого. На цьому Нікол Пашинян покинув спроби вшанувати його пам'ять.

До слова, з офіційного відео візиту вірменського прем'єра до Вайоц Дзор цей інцидент прибрали, відредагувавши сам ролик.

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