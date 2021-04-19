У Вірменії чоловік не дозволив Пашиняну покласти квіти до могили його родича: відео
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відвідав область Вайоц Дзор, що межує з Кельбаджарським районом Азербайджану. Тут, крім іншого, він планував вшанувати пам'ять загиблих у війні. Та один місцевий не дозволив цього зробити.
Джерело:News.am
Через близькість регіону до зони бойових дій багато вірменських військових, які загинули в Нагірному Карабаху, родом саме звідти.
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Коли один з місцевих побачив, що Нікол Пашинян намагається покласти квіти до могили його родича, то виступив категорично проти такого жесту прем'єра.
Ви не маєте нічого спільного з могилою мого брата. Це могила мого брата, я маю на це право, я не дозволю вам,
– заявив чоловік.
Згодом Пашинян намагався поговорити з цим чоловіком, але він дорікнув, що владні структури ані трохи не допомогли знайти тіло загиблого, навпаки – лише завадили.
Самому прем'єру потім повідомили, що загиблим, до могили якого він підходив, є чоловік сестри цього місцевого. На цьому Нікол Пашинян покинув спроби вшанувати його пам'ять.
До слова, з офіційного відео візиту вірменського прем'єра до Вайоц Дзор цей інцидент прибрали, відредагувавши сам ролик.
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Нікол Пашинян: злет і падіння
- Вірменський політик у 2018 році очолив уряд країни на хвилі масових протестів, які охрестили Оксамитовою революцією. Це зробило його справжнім улюбленцем серед вірмен.
- Втім, це тривало лише 2 з половиною роки – до осені 2020 року, коли в Нагірному Карабаху спалахнули активні бойові дії з Азербайджаном.
- Цього разу Росія проігнорувала свого союзника Вірменію та залишила все на випадок долі. Путін втрутився лише коли азербайджанські війська майже підійшли до Степанакерту – центру невизнаної "республіки".
- Та й то Росія не вступала в конфлікт, як очікувала Вірменія, а лише виступила таким собі "миротворцем", змусивши Вірменію підписати невигідний для неї мирний договір.
- Фактично, Вірменія програла війну Азербайджану, а Нікол Пашинян за півтора місяця перетворився з народного героя на "зрадника батьківщини".
- У країні спалахнули масові протести, тож прем'єр був змушений погодитися на нові парламентські вибори, які відбудуться 20 червня.
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