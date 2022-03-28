Украинские дипломаты очень активно работают, чтобы против России вводили новые жесткие санкции. Все большее число международных компаний выходят с рынка страны-террориста, чтобы не финансировать своими налогами войну против Украины, сообщает 24 канал.

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Зеленский не даст миру забыть о разрушенных оккупантами города

Президент заявил, что он будет продолжать обращаться в парламенты других стран. Эта неделя будет очень насыщенной с дипломатической точки зрения.

Поэтому никому не удастся скрыть украинский интерес где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках. Никому не дадим забыть о наших городах, о Мариуполе и других украинских городах, которые российские военные уничтожают,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что все больше людей в мире – на стороне Украины и добра в этой битве со злом.

"И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии и нашего национального характера", – подытожил президент.