Українські дипломати дуже активно працюють, аби проти Росії вводили нові жорсткі санкції. Дедалі більше міжнародних компаній виходять з ринку країни-терористки, щоб не фінансувати своїми податками війну проти України, повідомляє 24 канал.
До теми Феноменальні дурні, – Зеленський звернувся до тих, хто співпрацює з військами окупантів
Зеленський не дасть світу забути про зруйновані окупантами міста
Президент заявив, що він продовжуватиме звертатися до парламентів інших країн. Цей тиждень буде дуже насиченим з дипломатичної точки зору.
Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках. Нікому не дамо забути про наші міста, про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові знищують,
– заявив Зеленський.
Він додав, що дедалі більше людей у світі – на боці України та добра у цій битві зі злом.
"І якщо політики десь не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії та нашого національного характеру", – підсумував президент.
Дивіться звернення Володимира Зеленського: