Українські дипломати дуже активно працюють, аби проти Росії вводили нові жорсткі санкції. Дедалі більше міжнародних компаній виходять з ринку країни-терористки, щоб не фінансувати своїми податками війну проти України, повідомляє 24 канал.

До теми Феноменальні дурні, – Зеленський звернувся до тих, хто співпрацює з військами окупантів

Зеленський не дасть світу забути про зруйновані окупантами міста

Президент заявив, що він продовжуватиме звертатися до парламентів інших країн. Цей тиждень буде дуже насиченим з дипломатичної точки зору.

Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках. Нікому не дамо забути про наші міста, про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові знищують,

– заявив Зеленський.

Він додав, що дедалі більше людей у світі – на боці України та добра у цій битві зі злом.

"І якщо політики десь не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії та нашого національного характеру", – підсумував президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: