Ворогу вдається заручитися підтримкою деяких українських громадян. Зрадники вирішили співапрцювати з військовими окупантів.
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Феноменальні дурні
Президент України Володимир Зеленський нагадав зрадникам, що окупанти не поважають навіть "своїх".
Що ж вони зроблять з чужими зрадниками? Сказав би їм: подумайте. Але знаю, що думати таким людям нічим. Інакше і зрадниками не стали б,
– сказав глава держави.
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