Врагу удается заручиться поддержкой некоторых украинских граждан. Предатели решили сотрудничать с военными оккупантов.
Кстати Это может привести к Третьей мировой, – Зеленский о требовании освобождения всей Украины
Феноменальные дураки
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил предателям, что оккупанты не уважают даже "своих".
Что они сделают с чужими предателями? Сказал бы им: подумайте. Но знаю, что думать таким людям нечем. Иначе и изменниками не стали бы,
– сказал глава государства.
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