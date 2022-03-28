Врагу удается заручиться поддержкой некоторых украинских граждан. Предатели решили сотрудничать с военными оккупантов.

Кстати Это может привести к Третьей мировой, – Зеленский о требовании освобождения всей Украины

Феноменальные дураки

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил предателям, что оккупанты не уважают даже "своих".

Что они сделают с чужими предателями? Сказал бы им: подумайте. Но знаю, что думать таким людям нечем. Иначе и изменниками не стали бы,

– сказал глава государства.

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