Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальницу отдела образования и науки городского совета Никополя Валентину Сафонову.

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Российский снаряд убил директора гимназии

Валентина Сафонова рассказала, что Тамара Соколова проработала в Никопольской гимназии №25 более 30 лет – сначала учительницей физики, потом заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а последние шесть лет – директором.

По ее словам, Тамара Соколова была человеком большой души, несомненной чести, совести, трудолюбивой и ответственной, а также опытным и умным руководителем.

Коллеги ценили в ней большое чувство заботы за каждого. Волнение за судьбу учеников, учителей, попытки дать совет, помочь – это все об этой замечательной женщине. У нее каждое дело было замешано на любви к людям. И это бесценно. ее жизнь – это урок без перерыва,

– написала начальница отдела образования и науки.

Об обстреле Никополя сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак вечером 15 января. По его словам, тело женщины спасатели достали из-под завалов дома – его враг уничтожил, обстреляв город из РСЗО.

По словам Валентины Сафоновой, Тамара Соколова навсегда останется в памяти педагогов Никополя как пример самоотверженного служения украинскому образованию.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Тамары Соколовой. Светлая память!