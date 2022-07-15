На место пожара приехали сотрудники ГСЧС, которые тушили пожар несколько часов. Известно, что обстрел произошел в ночь на 15 июля. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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россияне снова обстреляли Днепропетровщину

В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее. Пожарные укрощали пламя несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов,

– говорится в сообщении.

В общем, ночь на Днепропетровщине была напряженная. российские оккупанты атаковали сразу три района области. Они били городах и селах из разных видов оружия.

Есть попадания в Криворожский и Синельниковский районы.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска. А в Синельниковском районе ракета попала в школу. Валентин Резниченко говорит, что разрушения там серьезные. Спасатели продолжают разбирать завалы.

О пострадавших или погибших говорить рано. Информацию уточняют.

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