В Белом доме прокомментировали абсурдность санкций России

Джен Псаки обратила внимание на абсурдность российских санкций. Россия решила ввести ограничительные меры в ответ на санкции Запада.

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По ее словам, никто из тех, против кого Россия ввела санкции, не имеет в стране-агрессоре банковских счетов.

Это может вас удивить, но никто из нас не планирует туристические поездки в Россию, никто из нас не имеет там банковских счетов, к которым нужен доступ,

– заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее МИД России сообщил о введении персональных санкций в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников и военных американской администрации.