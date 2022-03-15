У Білому домі прокоментували абсурдність санкцій Росії

Джен Псакі звернула увагу на абсурдність російських санкцій. Росія вирішила ввести обмежувальні заходи у відповідь на санкції Заходу.

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За її словами, ніхто з тих, проти кого Росія ввела санкції, не має в країні-агресорці банківських рахунків.

Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ,

– заявила прессекретарка Білого дому.

Раніше МЗС Росії повідомило про введення персональних санкцій щодо президента США Джо Байдена, держсекретаря США Ентоні Блінкена та низки інших високопосадовців та військових американської адміністрації.

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