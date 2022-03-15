Таку інформацію опублікували у заяві російського відомства, повідомляє "Європейська правда".

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У санкційному списку загалом 313 осіб, в тому числі більшість депутатів парламенту Канади.

Серед тих, хто потрапив під заборону, також більшість депутатів Палати громад канадського парламенту та агресивні пробандерівські елементи. Цей крок носить вимушений характер і вжитий в порядку реакції на ворожі дії нинішнього канадського режиму, що виходять за рамки пристойностей, який так довго випробовував наше терпіння,

– йдеться у заяві МЗС РФ.

Раніше повідомлялось, що Канада запровадила нові санкції у відповідь на воєнне вторгнення Росії в Україну, включаючи обмеження щодо 15 російських чиновників, які дозволили та підтримали вибір президента Володимира Путіна щодо вторгнення.

Наразі Канада ввела санкції проти майже 500 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі від початку війни Росії проти України.

Нагадуємо, що Росія у вівторок, 15 березня, також ввела санкції проти президента США Джо Байдена та низки американських посадовців: Ллойда Остіна, Марка Міллі, Вільяма Бернса та інших.

У Росії заявили, що така реакція була неминучою. Дипломати держави-агресора вкотре пожалілися на "русофобський курс чинної Адміністрації США" та прагнення американців стримати Росію, а також зберегти свою гегемонію на світовій арені, відкинувши всі пристойності.

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