У Росії заявили, що ця реакція була неминучою. Дипломати держави-агресора вкотре пожалілися на "русофобський курс чинної Адміністрації США" та прагнення американців стримати Росію, а також зберегти свою гегемонію на світовій арені, відкинувши всі пристойності.

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Росія ввела персональні санкції проти провідних осіб у США

Водночас у МЗС Росії підтвердили безпрецедентність санкцій зі сторони Заходу. Напевно заборона в'їжджати на територію США для вищих посадових осіб Росії справді сколихнула їхній звичний устрій життя.

До російського санкційного списку потрапили:

президент США Джозеф Байден,

держсекретар США Ентоні Блінкен,

міністр оборони США Ллойд Остін,

очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США, військовий радник президента США Марк Міллі,

помічник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван,

очільник ЦРУ Вільям Бернс,

прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі,

заступник помічника Президента США з національної безпеки Даліп Сінгх,

директорка Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер,

перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо,

президентка та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

Цікаво, що Росія запровадила персональні санкції й проти сина лідера США Хантера Байдена, а також кандидатки у президенти США та колишньої першої леді США Хіларі Клінтон.

Крім того, російські дипломати заявили, що вони "не відмовляються" підтримувати офіційні зв'язки з США, якщо це відповідатиме їхнім національним інтересам. А також вони нібито готові шукати вихід з ситуації у разі виникнення потреби в організації контактів з американцями, які потрапили до цього списку, на високому рівні.

До того ж росіяни анонсували розширення санкційного списку уже найближчим часом. Йдеться про обмеження для американських чиновників, військових, законодавців, бізнесменів, експертів і медійних персон, які "сприяють розпалюванню ненависті до Росії".

На фоні цинічних заяв Росії про русофобію, нагадаємо про жорстокі злочини окупантів в Україні: