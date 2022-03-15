Однією з таких історій поділилася у твітері Олександар Матвійчук. Вона є головою правозахисної організації "Центр громадянських свобод".

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Росіянам не вдається зламати місцевих

Дмитро Шилін із Херсона розповів Матвійчук, як його дружину зупинив у місті російський патруль. Спочатку в жінки вимагали показати паспорт. Після цього – приставили зброю до обличчя й вимагали сказати, "що Херсон – це Росія".

Втім, навіть пряма загроза життю не змінила позицію місцевої мешканки. Вона відповіла окупантам, що Херсон – це Україна. "Маємо наступні наслідки, на фото. Я пишаюся нею і люблю її", – наголосив Шилін.



Жінці погрожували зброєю / Фото з твітеру Матвійчук

Напередодні російські військові у Херсоні викрали блогерку, яка увімкнула стрім і вирішила поговорити з ними. В дівчини силоміць забрали телефон й повели у невідомому напрямку.

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