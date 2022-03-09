Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що домовленості ведуться і їх підтверджує Росія. Але ціна тих домовленостей очевидна, передає 24 канал.

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Воронку від величини тої бомби, яку скинули сьогодні, бачила вся Україна та світ. Цей авіаудар був здійснений під час режиму тиші, який сьогодні росіяни також оголосили та підтвердили для гуманітарних коридорів,

– заявив він.

За словами Кириленка, він сумніваєтьсямчи здатні росіяни виконувати домовленості, незалежно від того який високопосадовець їх підписує.



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