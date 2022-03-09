Є загиблі й поранені, розповів міський голова Корюківки Ратан Ахмедов.
До теми Авіаудар по Чернігову, де загинули 47 людей, можна розцінювати як військовий злочин
Ахмедов зазначив, що загинув юнак, який з матір'ю направлявся в Корюківку.
Це все що потрібно знати і про коридори, і про точну зброю,
– наголосив мер.
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Арестович: зараз, тварюки, почнеться зовсім друга війна:
Текст поста Ратана Ахмедова:
Сьогодні орки обстріляли мирних жителів (переважно жінки з дітьми), які пішки виходили з Чернігова. Є загиблі і поранені, маємо і втрати серед наших земляків.
Загинув юнак, який з матір’ю направлявся в Корюківку. Це все що потрібно знати і про коридори і про точну зброю.
Щирі співчуття родині!