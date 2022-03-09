Есть погибшие и раненые, рассказал мэр Корюковки Ратан Ахмедов.

К теме Авиаудар по Чернигову, где погибли 47 человек, можно расценивать как военное преступление

Ахмедов отметил, что погиб молодой человек, который с матерью направлялся в Корюковку.

Это все, что нужно знать и о коридорах и о точном оружии,

– подчеркнул мэр.

Арестович: сейчас, твари, начнется совсем вторая война:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм , там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Текст поста Ратана Ахмедова:

Сегодня орки обстреляли мирных жителей (преимущественно женщин с детьми), которые пешком выходили из Чернигова. Есть погибшие и раненые, есть и потери среди наших земляков.

Погиб молодой человек, который с матерью направлялся в Корюковку. Это все что нужно знать и о коридорах и о точном оружии.