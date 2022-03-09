Есть погибшие и раненые, рассказал мэр Корюковки Ратан Ахмедов.
К теме Авиаудар по Чернигову, где погибли 47 человек, можно расценивать как военное преступление
Ахмедов отметил, что погиб молодой человек, который с матерью направлялся в Корюковку.
Это все, что нужно знать и о коридорах и о точном оружии,
– подчеркнул мэр.
Арестович: сейчас, твари, начнется совсем вторая война:
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Текст поста Ратана Ахмедова:
Сегодня орки обстреляли мирных жителей (преимущественно женщин с детьми), которые пешком выходили из Чернигова. Есть погибшие и раненые, есть и потери среди наших земляков.
Погиб молодой человек, который с матерью направлялся в Корюковку. Это все что нужно знать и о коридорах и о точном оружии.
Искренние соболезнования семье!