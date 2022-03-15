В России заявили, что эта реакция была неизбежной. Дипломаты государства-агрессора в очередной раз пожаловались на "русофобский курс действующей администрации США" и стремление американцев сдержать Россию, а также сохранить свою гегемонию на мировой арене, отбросив все приличия.

В то же время в МИД России подтвердили беспрецедентность санкций со стороны Запада. Наверняка запрет въезжать на территорию США для высших должностных лиц России действительно всколыхнул их привычное устройство жизни.

В российский санкционный список попали:

президент США Джозеф Байден,

госсекретарь США Энтони Блинкен,

министр обороны США Ллойд Остин,

глава Объединенного комитета начальников штабов США, военный советник президента США Марк Милли,

помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан,

глава ЦРУ Уильям Бернс,

пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки,

заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх,

директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр,

первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо,

президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Интересно, что Россия ввела персональные санкции и против сына лидера США Хантера Байдена, а также кандидата в президенты США и бывшей первой леди США Хилари Клинтон.

Кроме того, российские дипломаты заявили, что они "не отказываются" поддерживать официальные связи с США, если это будет отвечать их национальным интересам. А также они якобы готовы искать выход из ситуации в случае возникновения потребности в организации контактов с попавшими в этот список американцами.