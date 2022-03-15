В России заявили, что эта реакция была неизбежной. Дипломаты государства-агрессора в очередной раз пожаловались на "русофобский курс действующей администрации США" и стремление американцев сдержать Россию, а также сохранить свою гегемонию на мировой арене, отбросив все приличия.
В то же время в МИД России подтвердили беспрецедентность санкций со стороны Запада. Наверняка запрет въезжать на территорию США для высших должностных лиц России действительно всколыхнул их привычное устройство жизни.
В российский санкционный список попали:
- президент США Джозеф Байден,
- госсекретарь США Энтони Блинкен,
- министр обороны США Ллойд Остин,
- глава Объединенного комитета начальников штабов США, военный советник президента США Марк Милли,
- помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан,
- глава ЦРУ Уильям Бернс,
- пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки,
- заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх,
- директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр,
- первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо,
- президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
Интересно, что Россия ввела персональные санкции и против сына лидера США Хантера Байдена, а также кандидата в президенты США и бывшей первой леди США Хилари Клинтон.
Кроме того, российские дипломаты заявили, что они "не отказываются" поддерживать официальные связи с США, если это будет отвечать их национальным интересам. А также они якобы готовы искать выход из ситуации в случае возникновения потребности в организации контактов с попавшими в этот список американцами.