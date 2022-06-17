О том, почему никто вместо нее не должен защищать Родину и почему негативно относится к мужчинам, выехавшим из страны в такое сложное время, украинская защитница рассказала журналистам сайту 24 канала.

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"Мы такой народ, что всегда будем защищать свое"

"Карма" в 2014 году волонтерила в больницах и госпиталях. Когда девушке исполнилось 18 лет – уехала на восток воевать добровольцем. Сегодня ей 23 года, и она в очередной раз встала на защиту Родины, заявив, что все ее становление прошло на войне.

Эта война для меня – восстановление справедливости, защита того, что нам дорого. Нечего к нам просто лезть, мы сами разберемся со всем. Мы такой народ, что всегда будем защищать свое,

– подчеркнула она.

По словам девушки, она знала, что будет полномасштабная война и всегда готовилась к ней. Поэтому 24 февраля, собрав вещи, приехала на место сбора. "Карма" могла остаться медиком в медицинском подразделении. Но решила стать именно бойцом – она понимала, что здесь будут важны ее навыки обращения с оружием.

Потому что я могу учить и быть хорошим стрелком, что сейчас и демонстрируется. Однако и медицина от меня никуда не денется,

– добавила она.

"Карма" / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Боевые будни

Защитница проживает вместе с мужчинами в одной казарме и ездит на боевые задания. Она убеждена, что не имеет значения, какой у тебя пол. Ведь если отвечаешь определенным критериям, то сложностей не будет.

По ее мнению, боец ​​должен быть психологически готов, иметь физическую подготовку, а также постоянно стремиться учиться каждую свободную минуту. В обществе, отметила она, существует некий стереотип, что девушка может быть только медиком, сидеть в штабе или заниматься бумажками. Однако первый бой показывает, что ты – нормальный побратим.

"Карма" чувствует себя на своем месте и знает, чем она может стать здесь полезной, ведь "никто за нее этого не должен делать".

Это также ответ на вопрос, почему я отрицательно отношусь к мужчинам, которые после 24 февраля куда-то уехали. Почему кто-то за тебя должен что-то делать, почему кто-то должен защищать и делать за тебя всю грязную работу?

– сказала она.

"Карма" защищает Харьковщину от российских оккупантов / Фото Алины Туришин, 24 канал

Кроме того, защитница – ротный медик. В частности, сейчас 120 человек фактически учат с "нуля" тактическую медицину. По словам Кармы, это действительно трудно, потому что собраться в нужный момент может далеко не каждый.