Про те, чому ніхто замість неї не має боронити Батьківщину та чому негативно ставиться до чоловіків, які виїхали з країни у такий складний час, українська захисниця ексклюзивно розповіла журналістам сайту 24 каналу.
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"Ми такий народ, що завжди будемо захищати своє"
"Карма" у 2014 році волонтерила у лікарнях та госпіталях. Коли дівчині виповнилося 18 років – поїхала на Схід воювати добровольцем. Сьогодні їй 23 роки і вона вкотре стала на захист Батьківщини, заявивши, що все її становлення пройшло на війні.
Ця війна для мене – відновлення справедливості, захист того, що для нас дороге. Нічого до нас просто лізти, ми самі розберемося з усім. Ми такий народ, що завжди будемо захищати своє,
– наголосила вона.
За словами дівчини, вона знала, що буде повномасштабна війна і завжди готувалася до неї. Тому, 24 лютого, зібравши речі, приїхала на місце зборів. "Карма" могла залишитися просто медиком у медичному підрозділі. Але вирішила стати саме бійцем – вона розуміла, що тут будуть важливі її навики поводження зі зброєю.
Тому що я можу навчати та бути гарним стрілком, що зараз і показується. Однак і медицина від мене нікуди не дінеться,
– додала вона.
"Карма" / Фото Аліни Туришин, 24 канал
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Бойові будні
Захисниця проживає разом із чоловіками в одній казармі та їздить на бойові завдання. Вона переконана, що немає значення, яка в тебе стать. Адже, якщо відповідаєш певним критеріям, то складнощів не буде.
"Карма" відчуває себе на свому місці та знає, чим саме вона може стати тут корисною, адже "ніхто за неї цього не має робити".
Це також відповідь на запитання: "Чому я негативно ставлюся до чоловіків, які після 24 лютого кудись виїхали?". Чому хтось за тебе має щось робити, чому хтось має захищати та робити за тебе всю брудну роботу?
– сказала вона.
"Карма" захищає Харківщину від російських окупантів / Фото Аліни Туришин, 24 канал
Крім того, захисниця є ротним медиком. Зокрема, зараз 120 людей фактично опановують знання з "нуля" з тактичної медицини. За словами "Карми", це дійсно важко, бо зібратися у потрібний момент може далеко не кожен.
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