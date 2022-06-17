Про те, чому ніхто замість неї не має боронити Батьківщину та чому негативно ставиться до чоловіків, які виїхали з країни у такий складний час, українська захисниця ексклюзивно розповіла журналістам сайту 24 каналу.

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"Ми такий народ, що завжди будемо захищати своє"

"Карма" у 2014 році волонтерила у лікарнях та госпіталях. Коли дівчині виповнилося 18 років – поїхала на Схід воювати добровольцем. Сьогодні їй 23 роки і вона вкотре стала на захист Батьківщини, заявивши, що все її становлення пройшло на війні.

Ця війна для мене – відновлення справедливості, захист того, що для нас дороге. Нічого до нас просто лізти, ми самі розберемося з усім. Ми такий народ, що завжди будемо захищати своє,

– наголосила вона.

За словами дівчини, вона знала, що буде повномасштабна війна і завжди готувалася до неї. Тому, 24 лютого, зібравши речі, приїхала на місце зборів. "Карма" могла залишитися просто медиком у медичному підрозділі. Але вирішила стати саме бійцем – вона розуміла, що тут будуть важливі її навики поводження зі зброєю.

Тому що я можу навчати та бути гарним стрілком, що зараз і показується. Однак і медицина від мене нікуди не дінеться,

– додала вона.

"Карма" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

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Бойові будні

Захисниця проживає разом із чоловіками в одній казармі та їздить на бойові завдання. Вона переконана, що немає значення, яка в тебе стать. Адже, якщо відповідаєш певним критеріям, то складнощів не буде.

На її думку, боєць має бути психологічно готовим та мати фізичну підготовку, а також постійно прагнути навчатися кожну вільну хвилину. У суспільстві, зазначила вона, існує певний стереотип, що дівчина може бути лише медиком, сидіти у штабі чи займатися папірцями. Однак, перший бій показує, що ти – нормальний побратим.

"Карма" відчуває себе на свому місці та знає, чим саме вона може стати тут корисною, адже "ніхто за неї цього не має робити".

Це також відповідь на запитання: "Чому я негативно ставлюся до чоловіків, які після 24 лютого кудись виїхали?". Чому хтось за тебе має щось робити, чому хтось має захищати та робити за тебе всю брудну роботу?

– сказала вона.

"Карма" захищає Харківщину від російських окупантів / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Крім того, захисниця є ротним медиком. Зокрема, зараз 120 людей фактично опановують знання з "нуля" з тактичної медицини. За словами "Карми", це дійсно важко, бо зібратися у потрібний момент може далеко не кожен.