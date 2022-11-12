Зеленские дали совместное интервью CNN, сообщает 24 канал. Они рассказали об оружии от западных партнеров для ВСУ, депортированных в Россию детей, общественной работе первой леди и т.д.

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Президент и первая леди поддерживают друг друга во время войны

Журналистка спросила супругов Зеленских, чем они поддерживают друг друга в такое непростое время.

"Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия", – заметил президент о первой леди.

Он добавил, что перед этим вопросом Елена Зеленская рассказывала, как готовит завтрак и одежду для детей утром.

И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период,

– добавил глава государства.

Зеленский уточнил, что сложный период возник из-за того, что супруги вынуждены жить отдельно из-за российского военного вторжения.

Смотрите интервью Зеленских для CNN

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Россия не хочет заканчивать войну

Зеленский рассказал, что Россия пока не хочет завершать войну в Украине – от нее устали все, кроме Кремля и его руководителя Владимира Путина.

Однако очевидно, что сейчас руководству страны-агрессора нужна пауза. Ведь российские политики начали ощущать результат действия санкций и недовольства общества, которого они очень боятся.

Когда Россия захочет мира, мы это с вами точно увидим,

– заявил президент.

Он добавил, что пока слышал со стороны России только ультиматумы, на которые Украина не согласна. По мнению главы государства, нельзя желать мира просто на словах, ведь этого мало. Вместо этого оккупантам следует остановить войну, выйти с территории Украины, прекратить убивать людей и возместить ущерб.

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