Партнеры Украины делают все возможное, чтобы наши воины получили все необходимое для обороны Украины от российских оккупантов. Несмотря на безумные потери, россияне не собираются отказываться от своих намерений, но наши партнеры уверяют: покидать Украину лицом к лицу с оккупантами никто не будет.

Читайте также Никто не думал, что это конец – боец о секретном вылете из "Азовстали", ранения и тяжелые бои

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина будет получать всю необходимую помощь для борьбы с российскими оккупантами. Он подчеркнул, что в этой войне Россия не может и не должна победить. Ужесточение и поддержка действующих санкций – еще один важный шаг на этом пути.

Что касается прекращения войны до конца года, то французский лидер очень осторожен с прогнозами.

Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы». Выход может быть достигнут в конце года, но только если все будут уверены, что Россия не должна победить и не получит никаких дивидендов из войны,

– заявил Макрон.

Также Макрон отказался признавать Россию государством-террористом, а обстрел ТРЦ в Кременчуге назвал военным преступлением.

Смотрите также – россияне хотели атаковать украинские телеканалы: их хакеры провалились