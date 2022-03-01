1 марта состоялось заседание Европарламента, на котором выступили Президент Владимир Зеленский и глава ВРУ Руслан Стефанчук. Их речи до слез тронули депутатов и заставили их аплодировать стоя, сообщает 24 канал.

Важно За право быть равными мы отдаем лучших, – Зеленский выступил на заседании Европарламента

Руслан Стефанук о войне России с Украиной

На этом заседании депутаты должны рассмотреть новые экономические санкции против России. Они должны быть еще сильнее предыдущих.

Хочу, чтобы вы понимали, никто не знает, где остановится Россия, если падет Украина,

– подчеркнул Стефанчук.

Отметим, что Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Началась специальная процедура введения.

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