1 березня відбулося засідання Європарламенту, на якому виступив Президент Володимир Зеленський та голова ВРУ Руслан Стефанчук. Їхні промови до сліз пронизали депутатів та змусили їх аплодувати стоячи, повідомляє 24 канал.

Важливо За право бути рівними ми віддаємо найкращих, – Зеленський виступив на засіданні Європарламенту

Руслан Стефанук про війну Росії з Україною

На цьому засідання депутати мають розглянути нові економічні санкції проти Росії. Вони мають бути ще сильнішими, ніж попередні.

Хочу, щоб ви розуміли, ніхто не знає, де зупиниться Росія, якщо впаде Україна,

– наголосив Стефанчук.

Наголосимо, Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочалася спеціальна процедура вступу.

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