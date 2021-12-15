Поставляют газ разными маршрутами

В российской компании заявили, что продолжают снабжать газ европейским потребителям разными маршрутами. Речь идет, мол, и об Украине.

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Компания выполнила обязательство по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа. Это соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год,

– отметили в "Газпроме".

Что известно о транзите российского газа через Украину

В 2024 году истечет контракт с "Газпромом" на транзит газа в Европу по украинской ГТС. В Кремле говорят, что продлят договор, если ЕС будет покупать больше газа. В то же время, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Киев хочет продлить контракт еще на 15 лет.

Кроме того, предлагают увеличить их объем транзита еще на 55 миллиардов кубометров. За это Украина готова брать вдвое меньше денег. Сейчас на этот счет продолжаются консультации с европейскими партнерами.

Кстати, в июле тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что в случае запуска скандального газопровода "Северный поток-2" будет настаивать на продлении договора между Россией и Украиной на 10 лет.

Обратите внимание! За последние 5 лет Украина в среднем получала по 2,5 миллиарда долларов в год от предоставления в эксплуатацию ГТС. Однако если Россия запустит свой газопровод, то ежегодные доходы Украины уменьшатся на 1,2 миллиарда долларов до 2024 года.

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