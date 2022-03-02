Видеообращение главы города Бурынь опубликовали на странице в фейсбуке Буринского городского совета.

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Никто никуда не сдавался. Мы работаем по украинским законам. У нас развевается флаг. Вот у нас Шевченко,

– заявил председатель.

По его словам, Бур ы нь – один из городов, который был сильно атакован российским оккупантом. Причиной тому наличие большого количества проходных мостов, через которые и подвинула вражеская российская армия.

"Общество у нас небольшое. Но патриотический дух у всех стопроцентный. Здесь все за Украину и будут защищать свой клочок земли до последнего. Хочу сказать еще раз: Бурынь – это Украина" – добавил он.