Відеозвернення голови міста Буринь опублікували на сторінці Facebook Буринської міської ради.

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Ніхто нікуди не здавався. Ми працюємо по українських законах. У нас майорить прапор. Ось у нас Шевченко,

– заявив голова.

За його словами, Буринь – одне з міст, яке було сильно атаковане російським окупантом. Причиною тому є наявність великої кількості прохідних мостів, через які й посунула ворожа російська армія.

"Громада в нас невелика. Але патріотичний дух у всіх стовідсотковий. Тут всі за Україну і боронитимуть свій клапоть землі до останнього. Хочу сказати ще раз: Буринь – це Україна" – додав він.

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