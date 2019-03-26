Никто в Украине не будет получать меньше 4425 гривен, – Юлия Тимошенко

В ближайшие годы новый президент поднимет доходы украинцев до уровня соседней Польши, а уже через месяц после инаугурации ни один человек в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше прожиточного минимума.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время митинга в Ужгороде, где она находится в рамках масштабного предвыборного тура по стране. Об этом говорится на сайте партии.

Лидер "Батькивщины" возмущена тем, что в результате реформы действующей власти "пенсионеры получают меньше 2 тыс. грн". То есть минимальная пенсия сегодня ниже прожиточного минимума, что составляет 4425 грн, отметила глава партии.

"Если человек получает меньше, он не может выжить! Имели ли они законное право поставить пенсию или зарплату ниже 4425 грн? Нет!"– подчеркнула она.

Юлия Тимошенко также отметила, что те люди, которые не получают субсидию, заплатив за ЖКУ, вообще остаются ни с чем: не хватает ни на лекарства, ни на продукты.

Это считается сознательным уничтожением жизни человека. В первый месяц работы нового президента меньше, чем 4425 грн, ни один человек не будет получать! Геноцид украинских пенсионеров надо прекращать,

– заверила кандидат в Президенты.

К тому же, Юлия Тимошенко убеждена, что нельзя всем начислять одинаковую пенсию.

Так, пенсионеры, у которых маленький стаж работы, будут получать не менее 4425 грн, а те, кто больше работал, будут получать большие пенсии.

"Мы должны поломать эту систему власти впервые за 28 лет. Пришло историческое время изменить не лицо у власти, а страну", – подытожила она.