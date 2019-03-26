Ніхто в Україні не отримуватиме менше 4425 гривень, – Юлія Тимошенко

У найближчі роки новий президент підніме доходи українців до рівня сусідньої Польщі, а вже за місяць після інавгурації жодна людина в Україні не отримуватиме зарплату чи пенсію менше прожиткового мінімуму.

Про це заявила Юлія Тимошенко під час мітингу в Ужгороді, де вона перебуває в межах масштабного передвиборного туру країною. Про це йдеться на сайті партії.

Лідер "Батьківщини" обурена тим, що внаслідок реформи чинної влади "пенсіонери отримують менше за 2 тис. грн". Тобто мінімальна пенсія сьогодні нижча за прожитковий мінімум, що становить 4425 грн, зауважила голова партії.

"Якщо людина отримує менше, вона не може вижити! Чи мали вони законне право поставити пенсію чи зарплату нижче 4425 грн? Ні!" – наголосила вона.

Юлія Тимошенко також зазначила, що ті люди, які не отримують субсидію, заплативши за ЖКП, взагалі залишаються ні з чим: не вистачає ні на ліки, ні на продукти.

Це вважається свідомим знищенням життя людини. У перший місяць роботи нового президента менше, ніж 4425 грн, жодна людина не отримуватиме! Геноцид українських пенсіонерів треба припиняти,

– запевнила кандидат у Президенти.

До того ж, Юлія Тимошенко переконана, що не можна всім нараховувати однакову пенсію.

Так, пенсіонери, у яких маленький стаж роботи, отримуватимуть не менше 4425 грн, а ті, хто більше працював, отримуватимуть більші пенсії.

"Ми маємо поламати цю систему влади вперше за 28 років. Настав історичний час змінити не обличчя при владі, а країну", – підсумувала вона.