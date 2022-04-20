РЖД – банкрот
По состоянию на середину апреля РЖД отчитывается, что 150 тысяч грузовых вагонов просто стоят.
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Они никуда не уезжают и ничего не везут. Потому что из-за санкций изменились грузопотоки. Более того, пустых вагонов так много, что их негде хранить.
Привет шахтерам
Следующим звеном в эффекте домино оказались шахты Кузбасса.
Поскольку Европа закрыта – грузы экстренно переориентировали на Азию, и восточные железнодорожные направления (БАМ и "Транссиб") оказались перегруженными. Следовательно, предприятия не могут отправить на восток уже законтрактованные товары.
Что в итоге? Угольная промышленность Кузбасса за I квартал 2022 года направила на восток 13 миллионов тонн угля, а это на 18% меньше плана.
Рашистские власти бьются в конвульсиях и требуют от шахт увеличить экспорт в Азию. Но ничего не выходит. По факту – уменьшение, и это только по итогам I квартала. А срыв контрактных обязательств неизбежно приведет к накоплению угля на складах Далее – штрафные санкции со стороны покупателей и утраты отдельных рынков сбыта. И это откровенно признает правительство России.
Полный экономический крах Рашки близко. А на подходе еще шестой пакет санкций.
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