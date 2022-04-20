РЖД – банкрут
Станом на середину квітня РЖД звітує, що 150 тисяч вантажних вагонів просто… стоять.
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Вони нікуди не їдуть, і нічого не везуть. Бо через санкції змінились вантажопотоки. Ба більше, порожніх вагонів так багато, що їх немає де зберігати.
Зараз, аби не провокувати масові банкрутства, рашистський уряд думає, як скасувати плату за зберігання вагонів на коліях РЖД. А це означає, що та ж РЖД отримає додатковий збиток на 1 мільярд рублів на рік.
Привіт шахтарям
Наступною ланкою в ефекті доміно виявились шахти Кузбасу. Оскільки Європа закрита – вантажі екстрено переорієнтували на Азію, і східні залізничні напрямки (БАМ і "Транссиб") виявились перевантаженими. Відтак, підприємства не можуть відправити на схід вже законтрактовані товари.
Що у підсумку? Вугільна промисловість Кузбасу за І квартал 2022 року спрямувала на схід 13 мільйонів тонн вугілля, а це на 18% менше плану.
Рашистська влада б'ється в конвульсіях та вимагає від шахт збільшити експорт в Азію. Але нічого не виходить. По факту – зменшення, і це тільки за підсумками І кварталу. А зрив контрактних зобов'язань неминуче призведе до…. накопичення вугілля на складах. Далі – штрафні санкції з боку покупців і втрати окремих ринків збуту. І це відверто визнає уряд Росії.
Повний економічний крах Рашки близько. А на підході ще шостий пакет санкцій.
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