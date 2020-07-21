У многих, кто видит сочные арбузы и дыни на прилавках магазинов, все еще возникают сомнения, стоит ли их покупать. Существует мнение, что арбузы лучше покупать в конце лета, ведь те, что сейчас продают, содержат много нитратов. И употребление их у большого количества даже может привести к отравлению.

В утреннем шоу на 24 канале эксперт по вопросам экологизации сельского хозяйства Анна Даниляк сообщила, что этот сезон в Украине был довольно теплый. Следовательно, производители говорят, что на юге уже есть первый урожай, и это вполне соответствует действительности.

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Однако она подчеркнула, что нужно быть внимательными и покупать только у проверенных производителей или в точках продаж. Также стоит избегать стихийных рынков. Ведь там, где есть централизованная закупка, все-таки проверяют, чтобы все было в норме.

Ситуация на одном из столичных рынков

Журналистка 24 канала отправилась на один из рынков Киева, чтобы убедиться, проходят ли там проверку фрукты и ягоды, и интересуют ли документы самих покупателей. Прежде всего покупатели обращают внимание на товарный вид.

Перед тем, как попасть на прилавок, фрукты и ягоды проходят проверку в лабораториях на содержание нитратов.

Если есть превышение, нам не разрешают ими торговать,

– заметил продавец Эдуард.

Он также отметил, что без лабораторной проверки невозможно не только продавать, но и поставлять товар на рынок.



Арбузы и дыни на одном из рынков Киева / Скриншот с видео

Что известно о бытовых нитрат-тестерах

Люди боятся приобрести товар с нитратами, которые начинают носить с собой бытовые нитрат-тестеры. Среди ученых даже появился термин "нитратофобия".

Это приборы, которые проводят экспертизу пищевых продуктов, а именно определяют наличие нитратов в овощах и фруктах, практически мгновенно.



Бытовой нитрат-тестер / Фото Rozetka

"Если вы очень переживаете за свое здоровье, можете потратить на это средства, и, особенно, если вы не доверяете тем местам продаж, то можно проверить нитрат-тестером", – рассказала эксперт по вопросам экологизации сельского хозяйства.

Однако, по ее словам, полученные результаты больше для собственной информации потребителя. Если нужны официальные данные, то проверить товар должна сертифицированная лаборатория.

Насколько безопасно покупать половину арбуза или дыни

Анна Даниляк объяснила, что обязательно нужно знать, кто и как разрезал фрукт или ягоду, как давно. Ведь чем больше времени они в таком состоянии, тем больше вероятность, что там появились уже какие-то микробы-патогены.

И отметила: важно, насколько чистым был тот инструмент, которым разрезали арбуз, а также руки человека.

Можно ли сейчас покупать арбузы и дыни: видео