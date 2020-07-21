У багатьох, хто бачить соковиті кавуни та дині на прилавках магазинів, все ще виникають сумніви, чи варто їх купувати. Існує думка, що кавуни краще придбати наприкінці літа, адже ті, що зараз продають, містять багато нітратів. І вживання їх у великої кількості навіть може призвести до отруєння.

У ранковому шоу на 24 каналі експертка з питань екологізації сільського господарства Анна Даниляк, що цей сезон в Україні був доволі теплий. Відтак, виробники кажуть, що на півдні вже є перший урожай, і це цілком відповідає дійсності.

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Однак вона наголосила, що потрібно мати пильність і купувати тільки в перевірених виробників чи точках продажу. Також варто уникати стихійних ринків. Адже там, де є централізована закупівля, все-таки перевіряють, щоб все було в нормі.

Ситуація на одному зі столичних ринків

Журналістка 24 каналу відправилась на один з ринків Києва, аби пересвідчитись, чи проходять там перевірку фрукти та ягоди, та чи цікавлять документи самих покупців. Відтак, насамперед покупці звертають увагу на товарний вигляд.

Перед тим, як потрапити на прилавок, фрукти та ягоди проходять перевірку в лабораторіях на вміст нітратів.

Якщо є перевищення, нам не дозволяють ними торгувати,

– зауважив продавець Едуард.

Він також відзначив, що без лабораторної перевірки неможливо не лише продавати, а й завозити товар на ринок.



Кавуни та дині на одному з ринків Києва / Скриншот з відео

Що відомо про побутові нітрат-тестери

Люди настільки бояться придбати товар з нітратами, що починають носити із собою побутові нітрат-тестери. Серед вчених навіть з'явився термін "нітратофобія".

Це прилади, які проводять експертизу харчових продуктів, а саме визначають наявність нітратів овочах та фруктах, практично миттєво.



Побутовий нітрат-тестер / Фото Rozetka

"Якщо ви дуже хвилюєтесь за своє здоров’я, можете витрати на це кошти, і, особливо, якщо ви не довіряєте тим місцям продажу, то можна перевірити нітрат-тестером", – розповіла експертка з питань екологізації сільського господарства.

Однак, за її словами, отримані результати є більше для власної інформації споживача. Якщо потрібні офіцйні дані, то перевірити товар має сертифікована лабораторія.

Наскільки безпечно купувати половину кавуна чи дині

Анна Даниляк пояснила, що обов'язково потрібно знати, хто і як його розрізав фрукт чи ягоду, як давно. Адже чим більше часу воно є в такому стані, тим більша імовірність, що там з'явилися вже якісь мікроби-патогени.

І зазначила, важливо, наскільки чистим був той інструмент, яким розрізали кавун, а також руки людини.

Чи можна зараз купувати кавуни та дині: відео