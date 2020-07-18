Перші українські кавуни вже з’явилися на ринках. До цього в продажу були лише імпортні. Ціни на них наразі надто високі, навіть на Півдні України. Проте людей більше відлякує не вартість, а вміст – якої якості польові смаколики. Наскільки безпечні кавуни продають на Херсонщині, перевірили фахівці Держпродспоживслужби.

Олександр Ісмаілов торгує не один десяток років ранніми кавунами, які вирощують під плівкою. Кореспондентам 24 каналу повідомив, що на товар має сертифікат якості.

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Підприємець заявив, що кожного дня приходить лабораторія, яка збирає аналізи на вміст нітратів та якість продукту. Якщо вони дають добро, тоді відбувається продаж.

Те, що кавун безпечний, підтверджують і у Держпродспоживслужбі: "Згідно з висновком зазначено, що дана продукція піддавалася органолептичній оцінці, а також було проведено дослідження на наявність нітратів". Проте такий результат не у всіх продавців.

При вимірюванні дині на вміст нітратів наш прилад нітратомір показав результат 283 і 9 десятих міліграмів на кілограм. Норма вмісту нітратів у дині не більше 90 міліграмів на кілограм. Тобто ця диня небезпечна для вживання людиною,

– пояснила провідна інженерка лабораторії ГУ Держпродспоживслужби Лілія Валігурська.

Нітратну диню купили на придорожньому ринку під Херсоном. Ціна 12 гривень за кілограм. Документи на городину тут не покажуть – їх просто немає. Фахівці кажуть, що купувати кавуни і дині на трасі, як і посеред вулиці, це рулетка.

Для здоров’я людини небезпечні не так самі нітрати, як продукт їхнього розпаду. Це нітрити, які здатні викликати низку захворювань – аж до раку.

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"Особливо чутливі люди похилого віку, які мають певні хронічні захворювання, а також діти, в яких ще недостатньо виробляються ферменти, які нівелюють вплив нітратів на організм", – розповів начальник управління ГУ Держпродспоживслужби Херсонщини Віталій Боярський.

Щоб не завдати організму непоправної шкоди, порада лише одна – вимагати сертифікат якості на кавуни і дині в місцях продажу. Якщо документи не показують, це вже сигнал – зі смаколиками не все гаразд.