Первые украинские арбузы уже появились на рынках. До этого в продаже были только импортные. Цены на них пока слишком высокие, даже на юге Украины. Однако людей больше отпугивает не стоимость, а содержание – какого качества полевые лакомства. Насколько безопасные арбузы продают на Херсонщине, проверили специалисты Госпродпотребслужбы.

Александр Исмаилов торгует не один десяток лет ранними арбузами, которые выращивают под пленкой. Корреспондентам 24 канала сообщил, что на товар есть сертификат качества.

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Предприниматель заявил, что каждый день приходит лаборатория, которая собирает анализы на содержание нитратов и качество продукта. Если они дают добро, тогда происходит продажа.

То, что арбуз безопасен, подтверждают и в Госпродпотребслужбе: "Согласно заключению указано, что данная продукция подвергалась органолептической оценке, а также было проведено исследование на наличие нитратов". Однако такой результат не у всех продавцов.

При измерении дыни на содержание нитратов наш прибор нитратомер показал результат 283 и 9 десятых миллиграммов на килограмм. Норма содержания нитратов в дыне не больше 90 миллиграммов на килограмм. То есть эта дыня опасна для употребления человеком,

– объяснила ведущий инженер лаборатории ГУ Госпродпотребслужбы Лилия Валигурская.

Нитратную дыню купили на придорожном рынке под Херсоном. Цена – 12 гривен за килограмм. Документы на овощи здесь не покажут – их просто нет. Специалисты говорят, что покупать арбузы и дыни на трассе, как и посреди улицы, это рулетка.

Для здоровья человека опасны не так сами нитраты, как продукт их распада. Это нитриты, которые способны вызвать ряд заболеваний – вплоть до рака.

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"Особенно чувствительны пожилые люди, у которых есть определенные хронические заболевания, а также дети, у которых еще недостаточно производятся ферменты, нивелирующие влияние нитратов на организм", – рассказал начальник управления ГУ Госпродпотребслужбы Херсонской области Виталий Боярский.

Чтобы не нанести организму непоправимый вред, совет только один – требовать сертификат качества на арбузы и дыни в местах продажи. Если документы не показывают, это уже сигнал – с лакомствами не все в порядке.