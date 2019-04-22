Низкая явка украинцев на выборах: в ЦИК объяснили причину

21 апреля состоялся второй тур президентских выборов в Украине, по результатам которого победу одерживает Владимир Зеленский. Участие в голосовании приняли лишь около 60% избирателей, что может быть связано с религиозными праздниками.

Согласно данным ЦИК, явка украинцев на выборы составила 61,37% (без учета зарубежного избирательного округа – 62,09%). То есть в голосовании приняли участие свыше 17 миллионов граждан. Всего в Украине насчитывается 26 миллионов 770 тысяч 419 человек, которые могут голосовать. Больше всего голосов отдали жители Львовщины (67,34%), Днепропетровщины (65,89%) и Киева (65,85%). Самым пассивным было Закарпатье – 46,38%.

Читайте также: Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах

Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая в эфире 1+1 такую низкую явку среди граждан объяснила тем, что 21 апреля православные христиане отмечали Вербное воскресенье, а католики – Пасху.

Кое-кто вчера уже праздновал Пасху, Вербное воскресенье, люди пошли в церковь, а после празднования уже кто-то не дошел до участков. Хотя мы фиксировали очень большую заинтересованность граждан. Ведь за 8 дней почти 300 тысяч украинцев изменили место голосования. И эта цифра больше, чем в первом туре и все эти люди пришли проголосовать,

– заявила Белецкая.

Также увеличилось количество украинцев, которые приехали голосовать из аннексированного РФ Крыма. Еще 70 тысяч избирателей – жители оккупированных Луганской и Донецкой областей, которые отдали свой голос несмотря на напряженную ситуацию в регионе.

Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель добавил, что доволен показателями и эта явка даже больше, чем он надеялся. Ведь немало украинцев проголосовали несмотря на различные препятствия. Однако самой большой проблемой остается то, что не все избиратели могли изменить место голосования, а те, кто живут за границей, поехать на участок в консульство.

"Есть проблема на первой избирательной компании, что миллионы граждан не могут проголосовать. То есть те граждане, которые имеют проблемы с местом регистрации, имеют искусственные препятствия – взять справку с места работы, прийти в Госреестр, очередь... Проблема вторая для людей, которые проживают за рубежом, – финансовая. Ведь приехать из своего городка в город, где есть консульство – это могут быть сотни километров, это могут быть сотни евро. Сейчас это важно согласовать на законодательном уровне, чтобы мы не теряли избирателей, которые хотят проголосовать, но не могут этого сделать", – подчеркнул Кошель.



Явка во втором туре президентских выборов-2019

Какие официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Поэтому, отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.



В то же время, согласно окончательным результатам экзит полла Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

