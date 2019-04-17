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      Низкая явка украинцев за границей: что мешает им проголосовать

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      Перед первым туром место голосования на зарубежное изменили более 400 тысяч человек. Однако проголосовали из них лишь чуть больше, чем 50 тысяч.

      Неофициально, за границей находится более шести миллионов украинцев, из них на консульском учете – меньше, чем полмиллиона. Однако голосуют из них по факту 13%.

      Читайте также: Президентские выборы-2019: как и за кого в первом туре голосовали украинцы заграницей

      Среди основных причин такой низкой явки – небольшое количество участков, их в 72 странах мира 102.

      Законодательство предусматривает образования зарубежных избирательных участков исключительно при посольствах, консульствах или в военных частях, дислоцированных за пределами Украины,
      – пояснил Роман Недильский, заместитель директора департамента консульской службы МИД.

      Чтобы добраться до единственного участка в Финляндии, например, украинцам приходится потратить немало времени и нервов. Ведь проголосовать они могут только в посольстве Украины в Хельсинки.

      Голосування у Фінляндії

      Единственный участок в Финляндии расположен в ее столице

      Председатель УИК в Финляндии и России Тимур Бабкин отметил, что с 20 831 зарегистрированных избирателей пришло осуществить свой выбор примерно 500.

      Один украинский избирательный участок и в Австралии, в США таких четыре. Кроме того, что украинцам приходится преодолевать полстраны, чтобы проголосовать, сначала им нужно сделать то же, чтобы стать на консульский учет. Или же рискнуть.

      В Сан-Франциско мне нужно ехать 800 километров, и это лишь в одну сторону. Еще можно отправить свои документы по почте. Но мы не рискнули отправлять свой загранпаспорт с визой,
      рассказала Виктория Лисецкая, украинка из Лос-Анджелеса, США.

      Лишь после первого тура Виктория узнала, что можно стать на учет только в день выборов, отправив копии документов. В Сан-Франциско же из зарегистрированных 23 тысяч проголосовали только 348 украинцев. Это – чуть больше, чем 1%.

      Упростить процедуру хотели неоднократно, однако предложенные изменения не доходили дальше первого чтения. Министр иностранных дел каждый раз настаивает на интернет-голосовании, а в сети "Опора" видят еще один выход – досрочное голосование.

      На протяжении недели или нескольких дней до дня голосования, включая день выборов стоит дать украинцам возможность приезжать и реализовывать свое конституционное избирательное право,
      – прокомментировала Ольга Айвазовская, председатель правления Гражданской сети "Опора".

      Такое решение позволило бы проголосовать украинцам, которые живут далеко от посольств, или в странах, где вообще нет дипучреждений. В частности украинцам в Албании, которые должны ехать в греческие Афины, или украинцам в России, которые могут проголосовать в Грузии, Казахстане или Финляндии.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Австралия Новости США Финляндия Конец света
      Источник: 24 канал
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