На въездах в Нью-Йорк установят контрольно-пропускные пункты, чтобы следить за соблюдением карантина теми, кто приезжает в город из других штатов. КПП появятся на мостах и в тоннелях.

Уже вскоре контрольно-пропускные пункты создадут и всех основных въездах в Нью-Йорк, заявил мэр города Билл де Блазио, сообщает New York Post. Читайте также США вступили в новую фазу пандемии COVID-19: детали КПП установят на основных мостах и в тоннелях,

– рассказал Блазио. В случае нарушения двухнедельного карантина американцев будут штрафовать на сумму 10 тысяч долларов. К слову, сейчас правила двухнедельного карантина из-за коронавируса действуют в 35 штатах. COVID-19 в США: основное Уже долгое время США занимают первую строчку по количеству выявленных случаев коронавируса.

По состоянию на 6 августа COVID-19 подтвердили у 4 973 741 человек. Умерли от недуга 161 607 больных. Выздороветь удалось 2 540 880 людям.

Нью-Йорк занимает 4 место по количеству случаев коронавируса. Там зафиксировали 447 379 заражений.