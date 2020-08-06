На в'їздах до Нью-Йорка встановлять контрольно-пропускні пункти, аби стежити за дотриманням карантину тими, хто приїжджає в місто з інших штатів. КПП з’являться на мостах та у тунелях.

Вже незабаром контрольно-пропускні пункти створять та всіх основних в’їздах у Нью-Йорк, заявив мер міста Білл де Блазіо, повідомляє New York Post. Читайте також США вступили у нову фазу пандемії COVID-19: деталі КПП встановлять на основних мостах і в тунелях,

– розповів Блазіо. У випадку порушення двотижневого карантину американців штрафуватимуть на суму 10 тисяч доларів. До слова, наразі правила двотижневого карантину через коронавірус діють в 35 штатах. COVID-19 у США: основне Вже тривалий час США посідають першу сходинку за кількість виявлених випадків коронавірусу.

Станом на 6 серпня COVID-19 підтвердили у 4 973 741 людей. Померли від недуги 161 607 хворих. Одужати вдалося 2 540 880 людям.

Нью-Йорк посідає 4 сходинку за кількістю випадків коронавірусу. Там зафіксували 447 379 заражень.