Неизвестного зафиксировали в Нью-Йорке, в районе 42-й улицы и 1-й авеню, что территориально близко к зданию ООН.
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Возле штаб-квартиры ООН заметили вооруженного мужчину
Выяснилось, что мужчина, который ходил возле штаб-квартиры ООН, был вооружен дробовиком, который держал близко к своему подбородку. В связи с этим полиция оцепила район и вела переговоры с неизвестным.
Правоохранители также опубликовали сообщение, в котором попросили жителей и гостей города избегать этот район.
В окрестностях ожидают машины экстренных служб. Движение вдоль FDR Drive затруднено. Двигаясь в этом районе, используйте альтернативный маршрут,
– подчеркнули в полиции.
Все входы в комплекс зданий ООН заблокировали, а проезжую часть перед зданием оцепили. Внутри находились сотрудники организации, они на улицу не выходили.
Со злоумышленником ведут переговоры
Кроме того, в соцсетях обнародовали видео, на котором видно офицеров полиции Нью-Йорка в тактическом снаряжении. Они вели переговоры с вооруженным мужчиной.
На месте инцидента находились несколько карет скорой помощи.
Вблизи здания ООН заметили вооруженного мужчину: смотрите видео
Со злоумышленником вели переговоры: смотрите видео
У здания ООН в Нью-Йорке ходил мужчина с оружием: смотрите карту