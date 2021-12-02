Неизвестного зафиксировали в Нью-Йорке, в районе 42-й улицы и 1-й авеню, что территориально близко к зданию ООН.

Читайте также Возросло количество жертв стрельбы в школе Мичигана

Возле штаб-квартиры ООН заметили вооруженного мужчину

Выяснилось, что мужчина, который ходил возле штаб-квартиры ООН, был вооружен дробовиком, который держал близко к своему подбородку. В связи с этим полиция оцепила район и вела переговоры с неизвестным.

Правоохранители также опубликовали сообщение, в котором попросили жителей и гостей города избегать этот район.

В окрестностях ожидают машины экстренных служб. Движение вдоль FDR Drive затруднено. Двигаясь в этом районе, используйте альтернативный маршрут,

– подчеркнули в полиции.

Все входы в комплекс зданий ООН заблокировали, а проезжую часть перед зданием оцепили. Внутри находились сотрудники организации, они на улицу не выходили.

Со злоумышленником ведут переговоры

Кроме того, в соцсетях обнародовали видео, на котором видно офицеров полиции Нью-Йорка в тактическом снаряжении. Они вели переговоры с вооруженным мужчиной.

На месте инцидента находились несколько карет скорой помощи.

Важно! Впоследствии стало известно, что мужчину с дробовиком задержали. По предварительной информации, никто не пострадал.

Вблизи здания ООН заметили вооруженного мужчину: смотрите видео

Со злоумышленником вели переговоры: смотрите видео​

У здания ООН в Нью-Йорке ходил мужчина с оружием: смотрите карту​