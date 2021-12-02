Невідомого зафіксували у Нью-Йорку, в районі 42-ї вулиці та 1-ї авеню, що територіально близько до будівлі ООН.

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Біля штаб-квартири ООН помітили озброєного чоловіка

З'ясувалося, що чоловік, який ходив біля штаб-квартири ООН, був озброєний дробовиком, який тримав близько до свого підборіддя. У зв'язку з цим поліція оточила район та вела перемовини з невідомим.

Правоохоронці також опублікували повідомлення, в якому попросили жителів і гостей міста уникати цей район.

В околицях очікують машини екстрених служб. Рух уздовж FDR Drive ускладнений. Рухаючись в цьому районі, використовуйте альтернативний маршрут,

– наголосили у поліції.

Усі входи до комплексу будівель ООН заблокували, а проїжджу частину перед будівлею оточили. Усередині перебували співробітники організації, вони на вулицю не виходили.

Зі зловмисником ведуть перемовини

Крім того, у соцмережах оприлюднили відео, на якому видно офіцерів поліції Нью-Йорка в тактичному спорядженні. Вони вели переговори з озброєним чоловіком.

На місці інциденту перебували декілька карет швидкої допомоги.

Важливо! Згодом стало відомо, що чоловіка з дробовиком затримали. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Поблизу будівлі ООН помітили озброєного чоловіка: дивіться відео

Зі зловмисником вели перемовини: дивіться відео

Біля будівлі ООН у Нью-Йорку ходив чоловік зі зброєю: дивіться карту