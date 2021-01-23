В зоопарке Нью-Йорка родился кенгуру с чрезвычайно редким заболеванием – лейцизмом. Его кожа и мех белые из-за частичного отсутствия пигментации.

В США на свет появился уникальный кенгуренок

Малыша зовут Космо, ему 5 месяцев, и он самый молодой обитатель зоопарка Нью-Йорка. Об этом сообщили в Фейсбуке Animal Adventure Park.

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Как и другие кенгуру, при рождении Космо был величиной с человеческий ноготь, поэтому оставался расти в мешочке своей матери в течение нескольких месяцев.

А 15 января смотрители впервые изъяли его оттуда. После этого кенгуренок прошло первый полный медицинский осмотр.

Сразу после того, как мы увидели, что он белый, но когда мы повнимательнее посмотрели и увидели черные глаза, наши челюсти отвисли. Мы понимали, что имеем что-то, чего никогда не видели за свою карьеру,

- рассказал владелец зоопарка Джордан Патч.

По его словам, это единственный в своем роде кенгуру такого вида, который существует в Северной Америке.

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Почему малыш родился с таким окрасом

У животного редкое заболевание – лейцизм , которое предполагает частичное отстутствие пигментации.

, которое предполагает частичное отстутствие пигментации. По словам владельца зоопарка, генетическая комбинация между мамой Рози и отцом Бумером дала такой необычный окрас малышу.



В зоопарке Нью-Йорка родился уникальный кенгуренок / Фото Animal Adventure Park