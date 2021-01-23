У Нью-Йорку народилося кенгурятко з рідкісним білим забарвленням: милі фото
У зоопарку Нью-Йорка народився кенгуру з надзвичайно рідкісним захворюванням – лейцизмом. Його шкіра та хутро білі через часткову відсутність пігментації.
У США на світ з'явилося унікальне кенгурятко
Малюка звати Космо, йому 5 місяців і він наймолодший мешканець зоопарку Нью-Йорка. Про це повідомили у фейсбуці Animal Adventure Park.
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Як і інші кенгуру, при народженні Космо був завбільшки з людський ніготь, тому залишався рости в мішечку своєї матері протягом кількох місяців.
А 15 січня доглядачі вперше вилучили його звідти. Після цього кенгурятко пройшло перший повний медичний огляд.
Одразу після того, як ми побачили, що він білий, але коли ми уважніше подивились і побачили чорні очі, наші щелепи відвисли. Ми розуміли, що маємо щось, чого ніколи не бачили за свою кар'єру,
– розповів власник зоопарку Джордан Патч.
За його словами, це єдиний у своєму роді кенгуру такого виду, який існує на в Північній Америці.
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Чому малюк народився з таким забарвленням
- У тварини рідкісне захворювання — лейцизм, яке передбачає часткову відстутність пігментації.
- За словами власника зоопарку, генетична комбінація між мамою Розі й батьком Бумером дала таке незвичне забарвлення маляті.
У зоопарку Нью-Йорка народилося унікальне кенгурятко / Фото Animal Adventure Park
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