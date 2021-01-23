У зоопарку Нью-Йорка народився кенгуру з надзвичайно рідкісним захворюванням – лейцизмом. Його шкіра та хутро білі через часткову відсутність пігментації.

У США на світ з'явилося унікальне кенгурятко

Малюка звати Космо, йому 5 місяців і він наймолодший мешканець зоопарку Нью-Йорка. Про це повідомили у фейсбуці Animal Adventure Park.

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Як і інші кенгуру, при народженні Космо був завбільшки з людський ніготь, тому залишався рости в мішечку своєї матері протягом кількох місяців.

А 15 січня доглядачі вперше вилучили його звідти. Після цього кенгурятко пройшло перший повний медичний огляд.

Одразу після того, як ми побачили, що він білий, але коли ми уважніше подивились і побачили чорні очі, наші щелепи відвисли. Ми розуміли, що маємо щось, чого ніколи не бачили за свою кар'єру,

– розповів власник зоопарку Джордан Патч.

За його словами, це єдиний у своєму роді кенгуру такого виду, який існує на в Північній Америці.

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Чому малюк народився з таким забарвленням

У тварини рідкісне захворювання — лейцизм , яке передбачає часткову відстутність пігментації.

, яке передбачає часткову відстутність пігментації. За словами власника зоопарку, генетична комбінація між мамою Розі й батьком Бумером дала таке незвичне забарвлення маляті.



У зоопарку Нью-Йорка народилося унікальне кенгурятко / Фото Animal Adventure Park