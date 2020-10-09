Вперше за 30 років: у зоопарку Франції народився рідкісний жираф – відео
Вперше за 30 років у французькому зоопарку "Амневіль" народився жираф "Ротшильда". Цей вид вважають найбільш рідкісним у світі.
Випадків їхнього народження у Франції зовсім мало. Про це повідомляє RFI.
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Жирафеня народилось 28 вересня – воно має зріст 1,75 метра та важить 57 кілограмів. Проте ім'я йому й досі не обрали, адже за це найближчими днями мають проголосувати працівники зоопарку.
Чим особливі жирафи "Ротшильда"?
Відповідний вид охороняють зоозахисники, адже всього у дикій природі залишилося приблизно 700 жирафів "Ротшильда".
Породу вважають найвищою серед жирафів – дорослі особини можуть досягати 6 метрів. Їх можна зустріти на відповідних територіях Уганди та Кенії.
Також жирафи "Ротшильда" відрізняються відсутністю плям на ногах та кількістю ріжків на голові – їх у них 5.