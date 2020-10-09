Вперше за 30 років у французькому зоопарку "Амневіль" народився жираф "Ротшильда". Цей вид вважають найбільш рідкісним у світі.

Випадків їхнього народження у Франції зовсім мало. Про це повідомляє RFI.

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Жирафеня народилось 28 вересня – воно має зріст 1,75 метра та важить 57 кілограмів. Проте ім'я йому й досі не обрали, адже за це найближчими днями мають проголосувати працівники зоопарку.

VIDEO: A Rothschild's giraffe calf weighing 57 kilos and measuring 1.75 m tall filmed at Amnéville zoo, eastern France, where she was born on September 28. The species is one of the most endangered distinct populations of giraffe. pic.twitter.com/vWbccd2jt1 — AFP news agency (@AFP) October 7, 2020