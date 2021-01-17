В США сгорел исторический особняк "Дом Хэллоуина", который является одним из главных объектов поклонения так называемой Церкви Сатаны. Известно, что здание подожгли.

Сейчас местные правоохранители и пожарные проводят расследование. Об этом сообщает издание Poughkeepsie Journal со ссылкой на местные власти.

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Что известно о пожаре

По данным местной полиции, дом сгорел полностью в результате поджога рано утром 16 января.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека с 2 канистрами из-под бензина.

Мужчина разлил жидкость на крыльцо особняка, поджег ее, после чего скрылся.

Во время пожара в "Доме Хэллоуина" находились 2 человека, которые смогли самостоятельно спастись и не получили ожогов.

Личность и мотивы поджигателя пока неизвестны.

Городские власти Покипси уверены, что поджог был намеренным.

В Нью-Йорке сгорел дом Церкви Сатаны: видео LIFE SHOT

Исторический особняк "Дом Хэллоуина" сгорел полностью: видео poughkeepsie journal​

Дом восстанавливать не будут

К сожалению, есть нетерпимые "верующие", которые не признают других систем верований, кроме своих собственных,

– прокомментировал поджог лидер Церкви Сатаны Питер Гилмор.

По его словам, старинный особняк вряд ли восстановят.

Что известно о здании

Особняк построили в 1900 году в северном пригороде Нью-Йорка в городке Покипси.

Сначала он принадлежал семье Аддамс, чья фамилия совпадает с персонажами известного мистического комедийного сериала "Семейка Адамсов".

В октябре 2020 года его приобрел некий Мэтью Кемп.