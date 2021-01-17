В Нью-Йорке сожгли дом Церкви Сатаны: что известно о пожаре – видео
В США сгорел исторический особняк "Дом Хэллоуина", который является одним из главных объектов поклонения так называемой Церкви Сатаны. Известно, что здание подожгли.
Сейчас местные правоохранители и пожарные проводят расследование. Об этом сообщает издание Poughkeepsie Journal со ссылкой на местные власти.
Читайте также В Нью-Йорке почти сотню котов спасли из пожара: детали
Что известно о пожаре
- По данным местной полиции, дом сгорел полностью в результате поджога рано утром 16 января.
- Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека с 2 канистрами из-под бензина.
- Мужчина разлил жидкость на крыльцо особняка, поджег ее, после чего скрылся.
- Во время пожара в "Доме Хэллоуина" находились 2 человека, которые смогли самостоятельно спастись и не получили ожогов.
- Личность и мотивы поджигателя пока неизвестны.
- Городские власти Покипси уверены, что поджог был намеренным.
В Нью-Йорке сгорел дом Церкви Сатаны: видео LIFE SHOT
Исторический особняк "Дом Хэллоуина" сгорел полностью: видео poughkeepsie journal
Дом восстанавливать не будут
К сожалению, есть нетерпимые "верующие", которые не признают других систем верований, кроме своих собственных,
– прокомментировал поджог лидер Церкви Сатаны Питер Гилмор.
По его словам, старинный особняк вряд ли восстановят.
Что известно о здании
- Особняк построили в 1900 году в северном пригороде Нью-Йорка в городке Покипси.
- Сначала он принадлежал семье Аддамс, чья фамилия совпадает с персонажами известного мистического комедийного сериала "Семейка Адамсов".
- В октябре 2020 года его приобрел некий Мэтью Кемп.
Что известно о Церкви Сатаны?
Основал ее в 1968 году в Сан-Франциско Антон Шандор ЛаВей, который возглавлял ее до своей смерти в 1997 году. Она была первой официально зарегистрированной организацией, которая провозгласила сатанизм своей идеологией.
Церковь называет себя носителем зла и противопоставляется христианским организациям. Символом Церкви Сатаны является Сигил Бафомета – перевернутая пентаграмма с вписанной в нее головой козла.
Поделиться новостью