У Нью-Йорку спалили будинок Церкви Сатани: що відомо про пожежу – відео
У США згорів історичний особняк "Будинок Хеллоуїна", який є одним з головних об'єктів поклоніння так званої Церкви Сатани. Відомо, що будівлю підпалили.
Наразі місцеві правоохоронці та пожежники проводять розслідування. Про це повідомляє видання Poughkeepsie Journal з посиланням на місцеву владу.
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Що відомо про пожежу
- За даними місцевої поліції, будинок згорів повністю в результаті підпалу рано вранці 16 січня.
- Камери відеоспостереження зафіксували людину з 2 каністрами з-під бензину.
- Чоловік розлив рідину на ґанок особняка, підпалив її, після чого втік.
- Під час пожежі в "Будинку Хеллоуїна" перебували 2 людей, які змогли самостійно врятуватися і не отримали опіків.
- Особистість і мотиви палія наразі невідомі.
- Міська влада Покіпсі впевнена, що підпал був навмисним.
У Нью-Йорку згорів будинок Церкви Сатани: відео LIFE SHOT
Історичний особняк "Будинок Хеллоуїна" згорів повністю: відео poughkeepsie journal
Будинок відновлювати не будуть
На жаль, є нетерпимі "віруючі", які не визнають інших систем вірувань, крім своїх власних,
– прокоментував підпал лідер Церкви Сатани Пітер Гілмор.
За його словами, старовинний особняк навряд чи відновлять.
Що відомо про будівлю
- Особняк збудували в 1900 році в північному передмісті Нью-Йорка у містечку Покіпсі.
- Спочатку він належав родині Аддамс, чиє прізвище збігається з персонажами відомого містичного комедійного серіалу "Сімейка Адамсів".
- У жовтні 2020 року його придбав якийсь Метью Кемп.
Що відомо про Церкву Сатани?Заснував її у 1968 році в Сан-Франциско Антон Шандор Лавей, який очолював її до своєї смерті в 1997 році. Вона була першою офіційно зареєстрованою організацією, яка проголосила сатанізм своєю ідеологією.
Церква називає себе носієм зла і протиставляється християнським організаціям. Символом Церкви Сатани є Сігіл Бафомета – перевернута пентаграма із вписаною в неї головою козла.
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