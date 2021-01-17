У США згорів історичний особняк "Будинок Хеллоуїна", який є одним з головних об'єктів поклоніння так званої Церкви Сатани. Відомо, що будівлю підпалили.

Наразі місцеві правоохоронці та пожежники проводять розслідування. Про це повідомляє видання Poughkeepsie Journal з посиланням на місцеву владу.

Читайте також У Нью-Йорку майже сотню котів врятували з пожежі: деталі

Що відомо про пожежу

За даними місцевої поліції, будинок згорів повністю в результаті підпалу рано вранці 16 січня.

Камери відеоспостереження зафіксували людину з 2 каністрами з-під бензину.

Чоловік розлив рідину на ґанок особняка, підпалив її, після чого втік.

Під час пожежі в "Будинку Хеллоуїна" перебували 2 людей, які змогли самостійно врятуватися і не отримали опіків.

Особистість і мотиви палія наразі невідомі.

Міська влада Покіпсі впевнена, що підпал був навмисним.

У Нью-Йорку згорів будинок Церкви Сатани: відео LIFE SHOT

Історичний особняк "Будинок Хеллоуїна" згорів повністю: відео poughkeepsie journal

Будинок відновлювати не будуть

На жаль, є нетерпимі "віруючі", які не визнають інших систем вірувань, крім своїх власних,

– прокоментував підпал лідер Церкви Сатани Пітер Гілмор.

За його словами, старовинний особняк навряд чи відновлять.

Що відомо про будівлю

Особняк збудували в 1900 році в північному передмісті Нью-Йорка у містечку Покіпсі.

Спочатку він належав родині Аддамс, чиє прізвище збігається з персонажами відомого містичного комедійного серіалу "Сімейка Адамсів".

У жовтні 2020 року його придбав якийсь Метью Кемп.