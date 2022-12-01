Рождественское дерево привезли на площадь возле Рокфеллер-центра 14 ноября. А торжественная церемония зажигания прошла 30 ноября. Отметим, что в этом году это была 90-я ежегодная церемония. Елку украшают десятки тысяч лампочек, а на ее верхушке стоит настоящее произведение искусства – хрустальная звезда Swarovski. 24 канал предлагает посмотреть, какая красавица будет радовать глаз американцев во время праздников.

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Нарядная и яркая

Начнем с того, что дерево городу подарила семья Лебовиц из Гленн Фоллз. Известно, что елке от 85 до 90 лет. Почти 25-метровое рождественское дерево проделало 320-километровый путь к Манхеттену. В ширину оно достигает 15 метров, а весит целых 14 тонн.

Трогательный момент зажигания рождественской елки в Нью-Йорке: смотрите видео

Тысячи людей собрались, чтобы увидеть настоящую магию: смотрите видео

Подсвеченная елка более 50 тысячами светодиодных лампочек. Сама же гирлянда в длину достигает ошеломляющих 8 километров. А самым главным ее украшением стала рождественская звезда. Ее изготовил бренд Swarovski. Это украшение трехмерное и разработанное в 2018 году архитектором Даниелем Либескиндом. Весит она 408 килограммов, а также имеет 70 шипов. В общей сложности она покрыта тремя миллионами кристаллов.

Рождественская елка в Нью-Йорке поражает своей красотой / Фото с твитера

Понятно, что церемония зажигания елки сопровождалась концертом. Во время него выступала певица Алиша Киз, которая поддерживает Украину и помогает нам в противостоянии российской агрессии.

Также на сцену выходили Гвен Стефани и Кэтрин МакФи. Последняя поразила зрителей своим перформансом, посвященным 90-му открытию рождественской елки у Рокфеллер-центра.

Прийти увидеть фантастическое действительно собралось бесчисленное количество людей. Все они в унисон подняли свои смартфоны, чтобы снять памятный момент, когда елка освещается тысячами мелких и игривых огней.

В Киеве будет стоять елка несокрушимости

Установление главной елки страны в этом году вызвало ряд дискуссий и обсуждений. В большинстве своем они связаны с тем, что в период жестких отключений света озарять рождественское дерево – нецелесообразно.

Определенного компромисса прийти удалось. В Киеве поставят елку, но ее будут "подпитывать" генераторы, предоставленные меценатами. Более того, у нее есть все шансы стать частью "Пунктов несокрушимости".

И здесь нет ничего удивительного. По словам городского головы Виталия Кличко, украинцы не просто смогут полюбоваться елкой и зарядиться праздничным настроением. Возле нее они могут зарядить устройства, если потребуется.

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