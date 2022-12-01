Різдвяне дерево привезли до площі біля Рокфеллер-центру 14 листопада. А урочиста церемонія запалення відбулася 30 листопада. Зауважимо, що цьогоріч це була 90-та щорічна церемонія. Ялинку прикрашають десятки тисяч лампочок, а на її верхівці стоїть справжній витвір мистецтва – кришталева зірка Swarovski. 24 канал пропонує поглянути, яка красуня милуватиме око американців упродовж свят.

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Ошатна та яскрава

Почнімо з того, що дерево місту подарувала родина Лебовіц з Глен Фоллз. Відомо, що ялинці від 85 до 90 років. Майже 25-метрове різдвяне дерево подолало 320-кілометровий шлях до Манхеттену. У ширину воно сягає 15 метрів, а важить цілих 14 тонн.

Зворушливий момент запалення різдвяної ялинки у Нью-Йорку: дивіться відео

Тисячі людей зібралися, щоб побачити справжню магію: дивіться відео

Підсвічена ялинка понад 50 тисячами світлодіодних лампочок. Сама ж гірлянда у довжину сягає приголомшливих 8 кілометрів. А найголовнішою її оздобою стала різдвяна зірка. Її виготовив бренд Swarovski. Ця прикраса тривимірна та розроблена у 2018 році архітектором Даніелем Лібескіндом. Важить вона 408 кілограмів, а також має 70 шипів. Загалом вона покрита трьома мільйонами кристалів.

Різдвяна ялинка у Нью-Йорку вражає своєю красою / Фото з твітера

Ясна річ, що церемонія запалювання ялинки супроводжувалася концертом. Під час нього виступала також співачка Аліша Кіз, яка підтримує Україну та допомагає нам у протистоянні російській агресії.

Також на сцену виходили Гвен Стефані та Кетрін Макфі. Остання вразила глядачів своїм перформансом, присвяченим 90-му відкриттю різдвяної ялинки біля Рокфеллер-центру.

Прийти побачити фантастичне дійсно зібралася незліченна кількість людей. Усі вони в унісон підняли свої смартфони, щоб зняти пам'ятний момент, коли ялинка освічується тисячами дрібних і грайливих вогнів.

У Києві стоятиме ялинка незламності

Встановлення головної ялинки країни цьогоріч викликало низку дискусій і обговорень. Здебільшого вони пов'язані з тим, що в період жорстких відключень світла осяювати різдвяне дерево – недоцільно.

Певного компромісу дійти таки вдалося. У Києві поставлять ялинку, але її "підживлюватимуть" генератори, надані меценатами. Ба більше, вона має всі шанси стати частиною "Пунктів незламності".

І тут немає нічого дивного. За словами міського голови Віталія Кличка, українці не просто зможуть помилуватися ялинкою та зарядитися святковим настроєм. Біля неї вони матимуть можливість зарядити пристрої, якщо виникне потреба.

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