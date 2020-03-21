Нью-Йорк стал эпицентром распространения коронавируса в США

Количество зафиксированных случаев коронавируса в Нью-Йорке стремительно растет. Сейчас на город приходится примерно треть всех выявленных заражений в Соединенных Штатах.

О сложной ситуации с распространением коронавируса в Нью-Йорке сообщил мэр города Билл Де Блазио. Об этом сообщает CNBC.

Читайте также Один из крупнейших банков США закрывает свои отделения из-за коронавируса

Мы сейчас являемся эпицентром этого кризиса, – сказал де Блазио.

По его словам, случаи, зафиксированные в Нью-Йорке, составляют треть заражений по всей стране. А с начала вспышки коронавируса в городе погибли уже 29 его жителей.

Мэр добавил, если количество новых случаев продолжит расти с такой же скоростью, то через 2-3 недели медикам не будет хватать необходимых средств.

Мэр призвал жителей Нью-Йорка выходить на улицу только по важным потребностям, а также соблюдать дистанцию.

В то же время губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пик заболеваний еще впереди. По его прогнозам, в течение 45 последующих дней подтвердят еще до 110 тысяч новых случаев. Поэтому чиновники пытаются получить необходимые средства и найти дополнительные больничные койки.

Что известно о коронавирусе в США

болезнь распространилась во всех 50 штатах страны;

с начала вспышки коронавирус подхватили более 19 тысяч человек . Из них 276 – умерли, а 147 – выздоровели;

. Из них 276 – умерли, а 147 – выздоровели; В Нью-Йорке заболели 5 тысяч 151 человек, в том числе 52 офицеров местной полиции;

заболели 5 тысяч 151 человек, в том числе 52 офицеров местной полиции; С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой , а впоследствии с Британией;

, а впоследствии с Британией; Кроме того, США и Канада закрыли границы между собой;

Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.



Рецепт приготовления антисептика / Инфографика 24 канала