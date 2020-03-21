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      Нью-Йорк стал эпицентром распространения коронавируса в США

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      Количество зафиксированных случаев коронавируса в Нью-Йорке стремительно растет. Сейчас на город приходится примерно треть всех выявленных заражений в Соединенных Штатах.

      О сложной ситуации с распространением коронавируса в Нью-Йорке сообщил мэр города Билл Де Блазио. Об этом сообщает CNBC.

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      Мы сейчас являемся эпицентром этого кризиса, – сказал де Блазио.

      По его словам, случаи, зафиксированные в Нью-Йорке, составляют треть заражений по всей стране. А с начала вспышки коронавируса в городе погибли уже 29 его жителей.

      Мэр добавил, если количество новых случаев продолжит расти с такой же скоростью, то через 2-3 недели медикам не будет хватать необходимых средств.

      Мэр призвал жителей Нью-Йорка выходить на улицу только по важным потребностям, а также соблюдать дистанцию.

      В то же время губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пик заболеваний еще впереди. По его прогнозам, в течение 45 последующих дней подтвердят еще до 110 тысяч новых случаев. Поэтому чиновники пытаются получить необходимые средства и найти дополнительные больничные койки.

      Что известно о коронавирусе в США

      • болезнь распространилась во всех 50 штатах страны;
      • с начала вспышки коронавирус подхватили более 19 тысяч человек. Из них 276 – умерли, а 147 – выздоровели;
      • В Нью-Йорке заболели 5 тысяч 151 человек, в том числе 52 офицеров местной полиции;
      • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, а впоследствии с Британией;
      • Кроме того, США и Канада закрыли границы между собой;
      • Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости США
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