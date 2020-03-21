Нью-Йорк стал эпицентром распространения коронавируса в США
Количество зафиксированных случаев коронавируса в Нью-Йорке стремительно растет. Сейчас на город приходится примерно треть всех выявленных заражений в Соединенных Штатах.
О сложной ситуации с распространением коронавируса в Нью-Йорке сообщил мэр города Билл Де Блазио. Об этом сообщает CNBC.
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Мы сейчас являемся эпицентром этого кризиса, – сказал де Блазио.
По его словам, случаи, зафиксированные в Нью-Йорке, составляют треть заражений по всей стране. А с начала вспышки коронавируса в городе погибли уже 29 его жителей.
Мэр добавил, если количество новых случаев продолжит расти с такой же скоростью, то через 2-3 недели медикам не будет хватать необходимых средств.
Мэр призвал жителей Нью-Йорка выходить на улицу только по важным потребностям, а также соблюдать дистанцию.
В то же время губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пик заболеваний еще впереди. По его прогнозам, в течение 45 последующих дней подтвердят еще до 110 тысяч новых случаев. Поэтому чиновники пытаются получить необходимые средства и найти дополнительные больничные койки.
Что известно о коронавирусе в США
- болезнь распространилась во всех 50 штатах страны;
- с начала вспышки коронавирус подхватили более 19 тысяч человек. Из них 276 – умерли, а 147 – выздоровели;
- В Нью-Йорке заболели 5 тысяч 151 человек, в том числе 52 офицеров местной полиции;
- С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, а впоследствии с Британией;
- Кроме того, США и Канада закрыли границы между собой;
- Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.