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      Нью-Йорк став епіцентром поширення коронавірусу у США

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      Нью-Йорк став епіцентром поширення коронавірусу у США / incomartour.com.ua

      Кількість зафіксованих випадків коронавірусу у Нью-Йорку стрімко зростає. Наразі на місто припадає приблизно третина всіх виявлених заражень у Сполучених Штатах.

      Про складну ситуацію з поширенням коронавірусу у Нью-Йорку повідомив мер міста Білл де Блазіо. Про це інформує CNBC.

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      Ми зараз є епіцентром цієї кризи, – сказав де Блазіо.

      За його словами, випадки, зафіксовані в Нью-Йорку, становлять третину заражень по всій країні. А від початку спалаху коронавірусу у місті загинули вже 29 його жителів.

      Міський голова долав, якщо кількість нових випадків продовжить зростати такою ж швидкістю, то через 2 – 3 тижні медикам не вистачатиме необхідних засобів.

      Мер закликав жителів Нью-Йорка виходити на вулицю лише за важливої потреби, а також дотримуватися дистанції.

      Водночас губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що пік захворювань ще попереду. За його прогнозами, впродовж 45 наступних днів підтвердять ще до 110 тисяч нових випадків. Тому чиновники намагаються отримати необхідні засоби та знайти додаткові лікарняні ліжка.

      Що відомо про коронавірус у США

      • хвороба поширилася у всіх 50 штатах країни;
      • від початку спалаху коронавірус підхопили понад 19 тисяч людей. З них 276 – померли, а 147 – одужали;
      • У Нью-Йорку занедужали 5 тисяч 151 людина, зокрема 52 офіцерів місцевої поліції;
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, а згодом із Британією;
      • Крім того, США та Канада закрили кордони між собою;
      • Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини США
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