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Нью-Йорк замело сильным апрельским снегом: фото

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Неожиданный снегопад удивил всех жителей Нью-Йорка. В истории города это всего восьмой раз, когда в апреле идет снег.

Если в марте американцы воспринимали холодную погоду с пониманием, то в этом месяце такие осадки уже не вызывают положительных эмоций. Ведь последний раз такие сугробы в апреле здесь были 12 лет назад.

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Перенесены спортивные матчи и отменены авиарейсы. Власти города призывают людей быть осторожными. Водителей машин предупреждают о возможных проблемах на дорогах.


Неожиданный апрельский снег в Нью-Йорке.


Я был удивлен этим утром. Я вообще такого не ожидал. Вчера был прекрасный солнечный день. А сегодня все покрылось белым снегом. Я действительно удивлен,
– прокомментировал житель Нью-Йорка Эндрю.


Снегопад в США.

Согласно прогнозам синоптиков, в Нью-Йорке может выпасть почти 13 сантиметров снега.

Теги: Новости США Нью-Йорк Погода
Источник: 24 Канал
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