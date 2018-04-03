Нью-Йорк замело сильным апрельским снегом: фото

Неожиданный снегопад удивил всех жителей Нью-Йорка. В истории города это всего восьмой раз, когда в апреле идет снег.

Если в марте американцы воспринимали холодную погоду с пониманием, то в этом месяце такие осадки уже не вызывают положительных эмоций. Ведь последний раз такие сугробы в апреле здесь были 12 лет назад.

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Перенесены спортивные матчи и отменены авиарейсы. Власти города призывают людей быть осторожными. Водителей машин предупреждают о возможных проблемах на дорогах.



Неожиданный апрельский снег в Нью-Йорке.



Я был удивлен этим утром. Я вообще такого не ожидал. Вчера был прекрасный солнечный день. А сегодня все покрылось белым снегом. Я действительно удивлен,

– прокомментировал житель Нью-Йорка Эндрю.



Снегопад в США.

Согласно прогнозам синоптиков, в Нью-Йорке может выпасть почти 13 сантиметров снега.