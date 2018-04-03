Нью-Йорк замело сильним квітневим снігом: фото

Неочікуваний снігопад здивував всіх жителів Нью-Йорка. В історії міста це лише восьмий раз, коли у квітні йде сніг.

Якщо у березні американці сприймали холодну погоду з розумінням, то цього місяця такі опади вже не викликають позитивних емоцій. Адже востаннє такі замети у квітні тут були 12 років тому.

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Перенесені спортивні матчі та скасовані авіарейси. Влада міста закликає людей бути обережними. Водіїв машин попереджають про можливі проблеми на дорогах.



Неочікуваний квітневий сніг у Нью-Йорку

Я був здивований цього ранку. Я взагалі такого не очікував. Вчора був прекрасний сонячний день. А сьогодні все вкрилося білим снігом. Я справді здивований,

– прокоментував житель Нью-Йорка Ендрю.



Снігопад у США

Згідно з прогнозами синоптиків, у Нью-Йорку може випасти майже 13 сантиметрів снігу.